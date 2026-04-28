وداعاً للشاحن.. تقنية "السيليكون-كربون" تمنح Galaxy S27 Ultra طاقة جبارة

تكشف التسريبات المبكرة لهاتف Galaxy S27 Ultra أن شركة سامسونغ الكورية تُحضر لشيء طموح للغاية خاصة فيما يتعلق بتقنيات البطاريات.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع "Schrödinger Intel" الألماني، تختبر الشركة الكورية الجنوبية حاليًا بطاريات السيليكون- كربون التي قد تتراوح سعتها بين 12,000 مللي أمبير و20,000 مللي أمبير.

قد يبدو هذا الرقم غير واقعي بالنسبة لهاتف ذكي، لكن من المعروف أن بطاريات السيليكون-كربون تُخزّن طاقة أكبر من بطاريات الليثيوم أيون التقليدية، واستكشفت العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية هذا النهج، على الرغم من أن استقرارها على المدى الطويل لا يزال موضع تساؤل، بحسب تقرير لموقع "Digit" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ومن المتوقع أن يعمل هاتف Galaxy S27 Ultra بمعالج "Snapdragon 8 Elite Gen 6" الجديد من "كوالكوم".

ويُشاع أن الهاتف سيأتي بذاكرة وصول عشوائي "LPDDR6" بسعة تصل إلى 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين "UFS 5.0".

تشير التسريبات أيضًا إلى أن "سامسونغ" قد تزود الجهاز بإصدار واجهة المستخدم "One UI 9.5" المبني على أندرويد 17، مما قد يوفر تحديثات برمجية تصل إلى سبع سنوات. وهذا يُعدّ ميزةً كبيرةً للمستخدمين على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن تظل شاشة الهاتف بقياس 6.9 بوصة تقريبًا، بمعدل تحديث 144 هرتز. كما تُشير بعض التكهنات إلى نظام "Polar ID" للتعرف على الوجه، مما قد يُلمح إلى تصميم أنيق، وربما بدون نوتش.

وفيما يتعلق بالكاميرا، فمن المرجح أن يضم الهاتف مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميغابكسل، مدعومًا بعدسة تقريب بدقة 50 ميغابكسل وعدسة واسعة جدًا بدقة 50 ميغابكسل.

ومن المتوقع إطلاق Galaxy S27 Ultra في فبراير أو مارس 2027.

