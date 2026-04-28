إصابة جنديين إسرائيليين بمسيّرة لـحزب الله والاحتلال يستهدف عدة بلدات لبنانية

أُصيب جنديان إسرائيليان، الثلاثاء، جرّاء استهدافهما بمسيّرة تابعة لـحزب الله، في تصعيد ميداني تزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض "هدفين جويين مشبوهين" في أجواء الجنوب، بالتوازي مع تنفيذ غارات وقصف مدفعي استهدف عدة بلدات، في سياق خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ثلاث غارات على بلدة زوطر الشرقية، فيما أطلقت قواته نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه حي المهنية في بنت جبيل، إضافة إلى تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.

ويأتي هذا التصعيد غداة إعلان وزارة الصحة اللبنانية استشهاد أربعة أشخاص، بينهم سيدة، وإصابة 51 آخرين بجروح، من بينهم أطفال ونساء، نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، رغم سريان الهدنة منذ 17 نيسان/ أبريل الجاري.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن الهجمات أسفرت عن سقوط الضحايا وإصابة العشرات، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية، على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا رفض تنفيذ ضربات جوية على لبنان.

