محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية دون توجيه تهم

28 ابريل 2026 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
الطبيب حسام أبو صفية خلال إحدى جلسات محاكمته (أرشيف)

أقرت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، تمديد اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية دون توجيه أي تهم إليه، وسط ظروف قاسية وحرمان من الرعاية الطبية، وفق مصدر حقوقي.

وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" غير الحكومية الإسرائيلية إن “محكمة بئر السبع المركزية، أقرت صباح الثلاثاء، تمديد احتجاز الدكتور حسام أبو صفية بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، دون توجيه أي تهم إليه، ورفضت طلب الدفاع بالإفراج الفوري عنه”.

وأشارت إلى أن "التمديد غير محدد المدة".

ووفق المنظمة "يُحتجز الدكتور أبو صفية حاليًا في سجن النقب في ظروف قاسية، دون الحصول على أدويته أو تلقيه العلاج الطبي، على الرغم من تدهور حالته الصحية".

المصدر / فلسطين أون لاين
