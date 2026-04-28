ترامب يُهاجم مقدم برنامج وصف زوجته بـ"الأرملة المستقبلية" ويطالب بإيقافه

28 ابريل 2026 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة "إيه بي سي" وشركتها الأم "ديزني" بإقالة فورية لمقدم البرامج الكوميدية جيمي كيميل، متهماً إياه بتجاوز "كل الحدود" عبر تصريحات ساخرة استهدفت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وذلك قبل يومين من عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي شهد محاولة اغتيال استهدفت الرئيس.

جاء ذلك في منشور لترامب على منصته "تروث سوشيال"، لينقل الجدل الإعلامي إلى مواجهة مباشرة بين البيت الأبيض وواحدة من كبرى الشبكات التلفزيونية الأمريكية.

ووصف ترامب تعليقات كيميل بأنها "دعوة حقيرة إلى العنف"، وذلك بعد أن عرض المذيع في برنامجه "Jimmy Kimmel Live!" مساء الخميس مقطعاً ساخراً قلّد فيه الوصلة الفكاهية المعتادة خلال عشاء المراسلين.

وظهر في المقطع المصور السيدة الأولى ونجلهما بارون وكأنهما حاضرين داخل الاستوديو، في مشهد أثار غضب التيار المحافظ. وجاء أبرز ما قاله كيميل في ذلك المقطع واصفاً ميلانيا ترامب بأنها "تبدو جميلة جداً، لديها توهّج كأرملة تنتظر حدوث أمر ما"، في عبارة سرعان ما تحولت إلى محور أزمة سياسية وإعلامية حادة.

وشدد ترامب في منشوره على أن كيميل "ليس مضحكاً بأي شكل"، مشيراً إلى ما وصفه بتراجع نسب مشاهدة البرنامج.

المصدر / وكالات
