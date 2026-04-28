صحة غزة تدق ناقوس الخطر: توقف محطة الأكسجين ينذر بكارثة إنسانية

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من خطر توقف محطة توليد الأكسجين الوحيدة العاملة في محافظتي غزة والشمال، والتي تُعد المصدر الأساسي لتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالأكسجين الطبي، خاصة للمرضى المزمنين والحالات الحرجة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن المحطة تعاني من أعطال متكررة نتيجة الضغط الكبير وساعات التشغيل الطويلة، في ظل غياب بدائل كافية، ما يهدد بانقطاع الإمدادات الحيوية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى.

وأضافت أن استمرار هذا الوضع ينذر بـكارثة إنسانية وشيكة، مع تزايد الحاجة للأكسجين داخل الأقسام العلاجية والعناية المكثفة في المستشفيات.

وطالبت الوزارة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية بـتدخل عاجل لإدخال محطات توليد أكسجين جديدة وضمان استمرارية الإمداد، بما يضمن حماية أرواح المرضى واستمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين