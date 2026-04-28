مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

28 ابريل 2026 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إلى أن 242 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وأوضحت أن شرطة الاحتلال فرضت قيودًا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، ودققت فيها.

ويتعرض الأقصى يوميًا، عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة، وبسط السيطرة الكاملة عليه. 

المصدر / فلسطين أون لاين
