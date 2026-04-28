تراجع أسعار الذهب عالميًا وسط ترقب لقرارات البنوك المركزية

28 ابريل 2026 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
الذهب ينخفض لـ 4670 دولارًا للأوقية بفعل تصاعد مخاوف التضخم

تراجع الذهب الثلاثاء، إذ يراقب المستثمرون تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران على توقعات ‌قرارات أسعار الفائدة من بنوك مركزية تجتمع هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4670.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.2 بالمئة إلى 4684.70 دولار.

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مما أضعف الآمال في التوصل إلى تسوية للصراع الذي أثر على تدفق إمدادات الطاقة وفاقم التضخم وأودى بحياة الآلاف.

وقال إدوارد مير المحلل لدى ماريكس “لا تزال التطورات الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي (لأسعار الذهب). وفي حالة التوصل إلى اتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران) أو إلى اتفاق مؤقت، من المفترض نزول الدولار ومن المرجح أن يرتفع الذهب”.

صعد الدولار وحومت أسعار النفط فوق 109 دولارات للبرميل، إذ لا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقا بشكل شبه كامل.

ويمكن أن يؤجج ارتفاع أسعار ‌الخام التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة. ‌وفي حين يعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية، مما يقلل من جاذبية ‌الذهب.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين.

وسيركز المستثمرون أيضا على قرارات بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع، منها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 74.61 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1984.19 دولار، وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1463 دولار.

المصدر / وكالات
