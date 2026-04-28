معطيات: 350 اعتداءً لميليشيات المستوطنين بالضفة منذ بداية 2026

أكدت معطيات رسمية صادرة عن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية، أن ميليشيات المستوطنين نفذت 350 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام 2026.

وأظهرت البيانات التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية قفزة بنسبة 40% في هجمات المستوطنين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ووفق المعطيات فإن شهر آذار/ مارس الماضي بمفرده شهد تسجيل 130 اعتداءً، في حين سُجل في شهر نيسان/ أبريل 90 اعتداءً حتى الآن، رغم أن الشهر لم ينتهِ بعد.

وأشارت المعطيات الأمنية إلى أن هذه الميليشيات باتت تشكل تهديدًا مباشرًا على أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها؛ إذ رُصد منذ مطلع العام 30 اعتداءً مباشرًا ومقصودًا استهدف الجنود من قِبل هذه المجموعات.

وأمس، حذر قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال الإسرائيلي آفي بلوط، من أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة "قد ينتهي بكارثة".

بلوط قال خلال اجتماعه مع قيادة المستوطنين بالضفة الغربية، إن "أعمال العنف التي يمارسها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية تعرض الحياة للخطر وتمس بالأمن"، وفقا لهيئة البث الرسمية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة في شرقي القدس المحتلة.

