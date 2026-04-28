فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بين الألم والاختناق… محمد ضبان يصارع المرض بانتظار فرصة للعلاج

معطيات: 350 اعتداءً لميليشيات المستوطنين بالضفة منذ بداية 2026

من تحت الركام… بلدية خان يونس تعيد فتح الطرق بإمكانات محدودة

فوج جديد من جرحى غزة يغادر عبر رفح

إخطارات إسرائيلية بهدم منشآت سكنية وزراعية جنوب شرق الخليل

أسطول الصمود البحري... محاولة لكسر الحصار وإعادة غزة لواجهة العالم

شهادة مروعة وتفاصيل "أشبه بنهاية العالم" عن قتل الاحتلال لغزيين مجوّعين (شاهد)

مسؤول أمريكي: ترامب غير راض عن المقترح الإيراني

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

إصابة جنديين بانفجار مسيّرة أطلقها حزب الله جنوب لبنان

معطيات: 350 اعتداءً لميليشيات المستوطنين بالضفة منذ بداية 2026

28 ابريل 2026 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تصاعدت في الضفة الغربية (أرشيف)

أكدت معطيات رسمية صادرة عن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية، أن ميليشيات المستوطنين نفذت 350 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام 2026.

وأظهرت البيانات التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية قفزة بنسبة 40% في هجمات المستوطنين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ووفق المعطيات فإن شهر آذار/ مارس الماضي بمفرده شهد تسجيل 130 اعتداءً، في حين سُجل في شهر نيسان/ أبريل 90 اعتداءً حتى الآن، رغم أن الشهر لم ينتهِ بعد.

وأشارت المعطيات الأمنية إلى أن هذه الميليشيات باتت تشكل تهديدًا مباشرًا على أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها؛ إذ رُصد منذ مطلع العام 30 اعتداءً مباشرًا ومقصودًا استهدف الجنود من قِبل هذه المجموعات.

وأمس، حذر قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال الإسرائيلي آفي بلوط، من أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة "قد ينتهي بكارثة".

بلوط قال خلال اجتماعه مع قيادة المستوطنين بالضفة الغربية، إن "أعمال العنف التي يمارسها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية تعرض الحياة للخطر وتمس بالأمن"، وفقا لهيئة البث الرسمية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة في شرقي القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتداءات #الضفة الغربية #مليشيات المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة