إخطارات إسرائيلية بهدم منشآت سكنية وزراعية جنوب شرق الخليل

إخطارات إسرائيلية بهدم منشآت سكنية وزراعية جنوب شرق الخليل

28 ابريل 2026 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيف)

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بهدم 5 منازل وحظيرة أغنام، في قرية بيرين جنوب شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان إن قوات الاحتلال داهمت القرية، وأخطرت بهدم 5 منازل وحظيرة أغنام، تعود ملكيتها للمواطنين محمد وعمار نعيم عزازمة، وبسام نعيم برقان وعيد داود يوسف برقان يوسف عبد الرحمن برقان.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 1150 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، واعتقال قرابة 22 ألفا.

كذلك تشمل الاعتداءات: تخريب وهدم منشآت ومنازل وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي تعدها الأمم المتحدة أراضي فلسطينية محتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
