بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية، طالت مواطنين، بينهم أسرى محررون، وتركزت في نابلس وبيت لحم ورام الله.

ففي محافظة بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال قرية حوسان ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من المواطنين، عُرف منهم: عبد الله سباتين، وجمال سباتين، ومحمد جمال جبر، وزين نادر سباتين، ورمزي عميرة، وكامل زعول، وحسام زعول، ومحمد زعول، ومحمود زعول، وأسامة زعول. كما اعتقلت الشاب حمادة هشام ديرية من بلدة بيت فجار عقب مداهمة منزله.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة أسرى محررين بعد اقتحام مخيمي عسكر، وهم: عاصم بشكار، ومصطفى أبو سالم، وحسام القطناني، وعبد العزيز أبو سعدة، وعدنان أبو شوشة، وبهاء الدين دبوس.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مدحت صالح أبو شريفة (33 عامًا) عقب مداهمة منزله في مخيم الجلزون.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد استهداف الأسرى المحررين ضمن حملات الاعتقال اليومية يعكس سياسة ملاحقة ممنهجة تهدف إلى إعادة تدوير الاعتقال بحقهم، إلى جانب توسيع دائرة القمع عبر الاقتحامات الجماعية والتحقيقات الميدانية في مختلف المحافظات.

