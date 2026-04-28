خروقاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. شهداء ومصابون بقصف على مدينة غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في قطاع غزة في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر تصعيد القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى.

وفي أحدث التطورات الميدانية، أفادت مصادر صحفية بارتقاء أربعة شهداء جراء استهدافهم بطائرة مسيّرة إسرائيلية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة، فيما أُصيب 3 آخرون من الذين تواجدوا في المكان ذاته.

وشهداء القصف غربي مدينة غزة، هم: إياد الشنباري ونجله/صلاح إياد الشنباري، شعبان عايش، خالد نعيم أبو نحل.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية في وقت سابق استشهاد الطفل عادل لافي النجار (9 أعوام)، إثر قصف نفذته قوات الاحتلال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما وأُصيبت المواطنة منى الطيبين (49 عامًا) بجروح خطيرة، برصاص الاحتلال في المخيم المصري بمنطقة الـ17 شمالي القطاع.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق شرقي خان يونس، فيما قصفت مناطق شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 818 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2،301، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 762 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,594 شهيدًا، و 172,404 إصابات منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين