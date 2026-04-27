حزب الله يبث مشاهد للهجوم بمحلقتين على تجمّع لجنود الاحتلال وقوة إخلاء

متابعة/ فلسطين أون لاين

بث حزب الله اللبناني، يوم الإثنين، مشاهد نوعية للهجوم بمحلقتين انقضاضيتين على تجمّع جنود وقوة إخلاء لجيش الاحتلال في بلدة الطيبة، والذي أوقع عدد من القتلى والجرحى بصفوف الجنود.

ويوم أمس الأحد، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابات مؤكّدة، وذلك دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين.

أعلن جيش الاحتلال، مساء الأحد، عن مقتل جندي وإصابة 6 عسكريين بينهم ضابط، وصفت جروح 3 منهم بالخطيرة، خلال هجوم لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال بيان عسكري، تحت بند سمح بالنشر، قُتل الجندي عيدان فوكس (19 عامًا) من بيتح تكفا صباح اليوم خلال معركة في جنوب لبنان، وقد أُصيب جرّاء طائرة مسيّرة مفخخة، كما أُصيب معه 6 جنود، بينهم 4 في حالة خطيرة.

وبذلك، أشارت مصادر عبرية إلى أن الرقيب "إيدان فوكس" هو أول جندي في تاريخ الجيش الإسرائيلي يقتل جراء انفجار طائرة مسيرة انتحارية من نوع fpv.





وفي وقت سابق، كشفت إذاعة الاحتلال تفاصيل الهجوم الذي وقع صباح الأحد في جنوب لبنان، إثر هجوم بطائرات مسيرة مفخخة لحزب الله.

ووفق الرواية الإسرائيلية، فإن الحادثة بدأت خلال ساعات الصباح عندما تعطلت دبابة تابعة لسرية مدرعات تعمل تحت "كتيبة 12" من لواء غولاني داخل بلدة الطيبة في جنوب لبنان، ما اضطر القوة المرافقة إلى التعامل مع العطل ميدانيا في موقع مكشوف نسبيا.

وأضافت الإذاعة أن نحو الساعة 9:30 صباحا، سقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها عناصر من حزب الله بالقرب من الدبابة المعطلة، ما أدى إلى انفجار قوي أسفر عن مقتل الجندي وجرح 6 آخرين، بينهم 4 في حالة خطيرة، وجندي بحالة متوسطة، وآخر إصابته طفيفة.

وأشارت إلى أنه تم استدعاء مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لتنفيذ عملية إخلاء جوي للمصابين، حيث هبطت داخل الأراضي اللبنانية لنقل الجرحى.

وخلال تنفيذ عملية الإخلاء، أفادت الإذاعة بأن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين مفخختين إضافيتين باتجاه قوات الإنقاذ، في محاولة لاستهداف عملية الإجلاء.