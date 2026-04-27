مسؤول طبيّ: غزة على أعتاب كارثة صحيّة وبيئية تهدد حياة الأطفال

حذر مدير قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرا من تفاقم الأوضاع الصحية للأطفال في قطاع غزة، في ظل تداعيات حرب الإبادة الجماعية وقيود الاحتلال على إدخال الدواء والغذاء اللازم.

وأوضح الطبيب الفرا، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الإثنين، أن سوء التغذية لا يزال يشكّل تهديدًا خطيرًا للأطفال، إلى جانب انتشار واسع للأمراض المعدية والبيئية.

وقال إن عيادة سوء التغذية في مجمع ناصر استقبلت 75 طفلًا في آخر يوم عمل، رغم أن قدرتها الاستيعابية لا تتجاوز 30 حالة، مشيرًا إلى أن نحو 50% من الحالات الحالية تعاني من سوء تغذية متوسط، بعد أن كانت النسبة تصل إلى 75% من سوء التغذية الشديد خلال ذروة المجاعة.

وبيّن أن ما بين 60% إلى 70% من الأطفال في غزة يعانون من فقر الدم، إضافة إلى نحو 60% من النساء الحوامل.

ولفت إلى أن استمرار إغلاق المعابر يهدد بعودة الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة، مع اختلال حاد في المنظومة الغذائية.

وأكد مدير قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي، أن منع سلطات الاحتلال إدخال البيض والخضروات والفواكه أدى إلى نقص شديد في مصادر الغذاء الأساسية والبروتينات الطبيعية.

وأضاف، أن عدم استقرار توفر حليب الأطفال تسبب باضطرابات صحية تشمل التهابات الأمعاء والإسهال والحساسية والطفح الجلدي، إلى جانب انتشار واسع لمرض الجدري بين الأطفال، مع تسجيل مضاعفات خطيرة وصلت إلى التهاب الدماغ وحالات شبيهة بالغيبوبة.

وفي الإطار، أكد أن هناك تزايد غير مسبوق في إصابات القوارض والحشرات، مع تسجيل آلاف الحالات في مختلف مناطق القطاع، موضحًا أن تدمير شبكات الصرف الصحي وتسرب المياه العادمة إلى المياه الجوفية يزيدان من مخاطر التلوث والأمراض.

وأشار إلى أن مرض الجرب يشهد انتشارًا واسعًا، وسط نقص حاد في الأدوية الفعالة وصعوبات كبيرة في العلاج، محذرًا من أن قطاع غزة يواجه أزمة صحية وبيئية خانقة تتطلب تدخلاً عاجلًا لوقف التدهور المتسارع.