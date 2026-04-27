إخطارات بهدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية شمال القدس

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بهدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية خلال العدوان المتواصل على بلدتي الرام وكفر عقب، ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سلمت العشرات من أصحاب المحلات التجارية والسكنية، إخطارات بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المباني السكنية في مخيم قلنديا، وإخلاء سكانها قسرا وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، في ظل الاقتحام المستمر للمخيم شمال القدس المحتلة، من بينها منزل الشهيد سمير أصلان، بعد أن قامت بتكسير محتوياته والعبث فيه.

وتواصل قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية، عدوانها على بلدتي الرام، وكفر عقب، ومخيم قلنديا، رافق ذلك حملة مداهمات وتفتيش منازل واعتقالات.

