عمليات نسفٍ وقصفٌ مدفعيّ.. الاحتلال يُواصل خروقاته في قطاع غزة

مسيّرات حزب الله تتجاوز أنظمة التشويش وتفتك بجنود الاحتلال

الصحة بغزة: 7 شهداء و 18 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تحذيراتٌ متصاعدة من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في غزَّة

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد تقديم إيران مقترحا لإنهاء الحرب

كوريا الشمالية تؤكد دعمها لحرب روسيا "المقدسة" في أوكرانيا

الشيخ قاسم: لن نتخلَّى عن سلاحنا ونرفض التفاوض المباشر مع الاحتلال قطعيًا

10 مصابين بهجوم روسي بطائرات مسيّرة على أوديسا

النفط يرتفع 2% ومخاوف من نقص حاد بالإمدادات

"التربية والتعليم": امتحانات "التوجيهي" ستجري بموعدها في 20 يونيو

27 ابريل 2026 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
طلاب في الثانوية العامة في فلسطين

قال وزير التربية والتعليم أمجد برهم، إن امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" ستُعقد في موعدها المقرر يوم 20 يونيو/ حزيران المقبل،.

وأشار برهم في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، إلى أن الطلبة استكملوا المنهاج الدراسي ويستعدون حالياً للامتحانات النهائية.

وأوضح أن العملية التعليمية في فلسطين تواجه استهدافاً إسرائيلياً ممنهجاً، لا سيما في قطاع غزة، حيث دمر الاحتلال 293 مبنى مدرسياً من أصل 307. 

واعتبر برهم أن استهداف القطاع التعليمي بغزة يمثل "رسالة واضحة تهدف لحرمان الفلسطينيين من حقهم الأساسي بالتعليم، ومحاولة لضرب مقومات صمود الأهالي فوق أرضهم عبر استهداف الأطفال والمنشآت التربوية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#امتحانات الثانوية العامة #التوجيهي #طلاب غزة #طلاب الثانوية العامة

