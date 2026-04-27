"التربية والتعليم": امتحانات "التوجيهي" ستجري بموعدها في 20 يونيو

قال وزير التربية والتعليم أمجد برهم، إن امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" ستُعقد في موعدها المقرر يوم 20 يونيو/ حزيران المقبل،.

وأشار برهم في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، إلى أن الطلبة استكملوا المنهاج الدراسي ويستعدون حالياً للامتحانات النهائية.

وأوضح أن العملية التعليمية في فلسطين تواجه استهدافاً إسرائيلياً ممنهجاً، لا سيما في قطاع غزة، حيث دمر الاحتلال 293 مبنى مدرسياً من أصل 307.

واعتبر برهم أن استهداف القطاع التعليمي بغزة يمثل "رسالة واضحة تهدف لحرمان الفلسطينيين من حقهم الأساسي بالتعليم، ومحاولة لضرب مقومات صمود الأهالي فوق أرضهم عبر استهداف الأطفال والمنشآت التربوية".

