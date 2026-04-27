كوريا الشمالية تؤكد دعمها لحرب روسيا "المقدسة" في أوكرانيا

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجددا دعم بلاده للغزو الروسي لأوكرانيا، متعهدا بمساعدة موسكو على تحقيق النصر في حربها “المقدسة”، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأمدت بيونغ يانغ القوات الروسية بصواريخ وذخائر وآلاف الجنود لدعمها في قتالها ضد أوكرانيا، مقابل، بحسب محللين، مساعدات مالية وتكنولوجية وعسكرية وغذائية أرسلتها روسيا للدولة النووية المعزولة.

كما زار عدد من المسؤولين الروس الرفيعي المستوى كوريا الشمالية في الأيام الأخيرة، بينهم وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف الذي التقى كيم الأحد، وفق بيانات رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قال لبيلوسوف “كوريا الشمالية ستدعم، كما هو الحال دائما، سياسة الاتحاد الروسي في الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمصالح الأمنية”.

وأعرب كيم عن “ثقته بأن الجيش والشعب الروسي سيحققان النصر حتما في هذه الحرب المقدسة والعادلة”، بحسب الوكالة الكورية.

وأعلن الجانبان أن وفديهما ناقشا تعزيز العلاقات العسكرية، حيث صرح بيلوسوف بأن موسكو مستعدة لتوقيع خطة تعاون تغطي الفترة من عام 2027 وحتى 2031.

كما حضر كيم وبيلوسوف ورئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين حفل افتتاح مجمع تذكاري أقيم تكريما للجنود الكوريين الشماليين الذين قتلوا في أوكرانيا.

وتضمن الحفل عرضا موسيقيا وآخر للألعاب النارية واستعراضا جويا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضافت الوكالة أن الجمهور تأثر بتجسيد “معارك دامية بين الحياة والموت” و”معارك بالأيدي تتحدى الموت وتفجيرات انتحارية بطولية اختار الجنود الشبان القيام بها من دون تردد”.

ووقعت كوريا الشمالية وروسيا عام 2024 معاهدة عسكرية تلزم الدولتين بتقديم المساعدة العسكرية “دون تأخير” للطرف الآخر في حال تعرضه لهجوم.

ويتزامن افتتاح المجمع التذكاري مع ما وصفته موسكو بالذكرى السنوية الأولى لاستعادة أجزاء من منطقة كورسك الروسية التي كانت القوات الأوكرانية قد سيطرت عليها.

وتم نشر جنود كوريين شماليين في هذه المنطقة للمساعدة في صد التقدم الأوكراني.

وذكرت الوكالة أنه خلال لقائه مع بيلوسوف، أشاد كيم بـ”النتائج الحربية الباهرة لتحرير كورسك”.

وتقدر سيول أن نحو ألفي كوري شمالي قُتلوا في الحرب الأوكرانية، ولم يتم أسر سوى جنديين كوريين شماليين اثنين أحياء، وهما حاليا قيد الاحتجاز لدى السلطات الأوكرانية.

