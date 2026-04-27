10 مصابين بهجوم روسي بطائرات مسيّرة على أوديسا

27 ابريل 2026 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
أصيب عشرة أشخاص، بينهم طفلان، في هجوم جديد شنته الطائرات المسيّرة الروسية على مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا فجر الاثنين، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وقال سيرهي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا، إن الهجوم الذي استهدف منطقة بريمورسكي الوسطى ألحق أضراراً واسعة بمبانٍ سكنية وفندق ومنشآت مدنية أخرى، مؤكداً أن معظم الإصابات وقعت في المنطقة نفسها. ووصف ليساك عبر تطبيق تيليغرام ما جرى بأنه "ليلة شديدة الصعوبة".

وتعد أوديسا، الواقعة على ساحل البحر الأسود، مركزاً مهماً للصادرات الأوكرانية، وقد تعرضت خلال السنوات الأربع الأخيرة لهجمات روسية متكررة في ظل استمرار الحرب بين الجانبين.

المصدر / وكالات
#روسيا #أوكرانيا #طائرات مسيرة #الحرب الروسية الأوكرانية

