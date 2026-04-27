عمليات نسفٍ وقصفٌ مدفعيّ.. الاحتلال يُواصل خروقاته في قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته وانتهاكاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، فيما لا يزال يواصل تنصله الفاضح من التزاماته في تنفيذ البروتوكول الإنساني، الأمر الذي يفاقم معاناة أهالي القطاع على كافة الأصعدة.

وفي رصد آخر التطورات، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه مناطق جنوب غربي مدينة خان يونس، وشرقها، جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مرات المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فيما واصلت المدفعية استهداف مناطق شرقي مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف شرقي مدينة غزة، وخانيونس جنوبي القطاع.

ووفقًا لتقرير وزارة الصحة في غزة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 809 شهداء، إضافة إلى 2267 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 72,585 شهيداً، إلى جانب 172,370 إصابة.

