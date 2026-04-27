الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار ‌الذهب يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، في حين أدت زيادة أسعار النفط إلى تزايد المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4694.26 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.9% إلى 4697.60 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 75.48 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 2005.15 دولارات، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1492.22 دولارًا.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران/ يونيو عند 4742 دولارا. وتراجع الدولار، مما دعم المعدن النفيس، بعد صدور تقرير أفاد بأن إيران قدمت للولايات المتحدة، عبر وسطاء باكستانيين، مقترحا جديدا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين