عمليات نسفٍ وقصفٌ مدفعيّ.. الاحتلال يُواصل خروقاته في قطاع غزة

ترامب وبيئة اتخاذ القرار

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

غزة.. حين يكتب الركام سيرة الحياة

طقس فلسطين: انخغاضٌ ملموس على درجات الحرارة

"هند رجب" ترحب بتحقيق هولندي بالهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود"

لابيد وبينيت يعلنان تحالفهما للإطاحة بحكومة نتنياهو

الخط الأصفر.. حين تتحول التهدئة إلى إعادة هندسة للحرب

الجماعات الوظيفية في غزة... مشروعٌ فاشل

الاحتلال يعترف بمقتل جندي بهجوم لحزب الله في جنوب لبنان

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

27 ابريل 2026 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
 انخفضت أسعار ‌الذهب يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، في حين أدت زيادة أسعار النفط إلى تزايد المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4694.26 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.9% إلى 4697.60 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 75.48 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 2005.15 دولارات، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1492.22 دولارًا.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران/ يونيو عند 4742 دولارا. وتراجع الدولار، مما دعم المعدن النفيس، بعد صدور تقرير أفاد بأن إيران قدمت للولايات المتحدة، عبر وسطاء باكستانيين، مقترحا جديدا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين
