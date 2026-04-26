الاحتلال يعترف بمقتل جندي بهجوم لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال، مساء يوم الأحد، عن مقتل جندي وإصابة 6 عسكريين بينهم ضابط، وصفت جروح 3 منهم بالخطيرة، خلال هجوم لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال بيان عسكري، تحت بند سمح بالنشر، قُتل الجندي عيدان فوكس (19 عامًا) من بيتح تكفا صباح اليوم خلال معركة في جنوب لبنان، وقد أُصيب جرّاء طائرة مسيّرة مفخخة، كما أُصيب معه 6 جنود، بينهم 4 في حالة خطيرة.

وبذلك، أشارت مصادر عبرية إلى أن الرقيب "إيدان فوكس" هو أول جندي في تاريخ الجيش الإسرائيلي يقتل جراء انفجار طائرة مسيرة انتحارية من نوع fpv.

من جهته، أعلن حزب الله، يوم الأحد، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بمحلقتين بمحلّقتين انقضاضيّتين جنوبي لبنان.

وقال حزب الله، في بلاغ عسكري، "استهدفنا دبّابة ميركافا في ساحة بلدة الطيبة بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقنا إصابة مؤكّدة، مشيرًا إلى أن عملياته تأتي ردًا على الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، كشفت إذاعة الاحتلال تفاصيل الهجوم الذي وقع صباح الأحد في جنوب لبنان، إثر هجوم بطائرات مسيرة مفخخة لحزب الله.

ووفق الرواية الإسرائيلية، فإن الحادثة بدأت خلال ساعات الصباح عندما تعطلت دبابة تابعة لسرية مدرعات تعمل تحت "كتيبة 12" من لواء غولاني داخل بلدة الطيبة في جنوب لبنان، ما اضطر القوة المرافقة إلى التعامل مع العطل ميدانيا في موقع مكشوف نسبيا.

وأضافت الإذاعة أن نحو الساعة 9:30 صباحا، سقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها عناصر من حزب الله بالقرب من الدبابة المعطلة، ما أدى إلى انفجار قوي أسفر عن مقتل الجندي وجرح 6 آخرين، بينهم 4 في حالة خطيرة، وجندي بحالة متوسطة، وآخر إصابته طفيفة.

وأشارت إلى أنه تم استدعاء مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لتنفيذ عملية إخلاء جوي للمصابين، حيث هبطت داخل الأراضي اللبنانية لنقل الجرحى.

وخلال تنفيذ عملية الإخلاء، أفادت الإذاعة بأن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين مفخختين إضافيتين باتجاه قوات الإنقاذ، في محاولة لاستهداف عملية الإجلاء.