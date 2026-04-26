إصابتان خطيرتان بإطلاق نار في جسر الزرقاء ورهط وسط تصاعد الجريمة

شهدت بلدتا جسر الزرقاء ورهط، الأحد، حادثتي إطلاق نار منفصلتين أسفرتا عن إصابتين خطيرتين، في ظل تصاعد مقلق لمعدلات الجريمة داخل أراضي عام 48.

ففي جسر الزرقاء، أُصيب فتى (16 عاماً) بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى مستشفى "هليل يافه"، وقد وُصفت حالته بالخطيرة جراء إصابة نافذة، فيما لم تُعرف بعد ملابسات الحادثة.

وفي حادثة أخرى، أُصيب شاب (25 عاماً) بجراح خطيرة إثر إطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب. وبحسب موقع "عرب 48"، نُقل المصاب إلى نقطة إسعاف محلية، حيث خضع لعلاج أولي منقذ للحياة، قبل تحويله إلى مستشفى "سوروكا"، وهو في حالة خطيرة وغير مستقرة.

ومنذ مطلع نيسان/ أبريل الجاري، قُتل 13 شخصا، فيما تشمل الحصيلة الإجمالية 8 نساء. وقُتل ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، إلى جانب ثلاثة فتيان دون سن 18 عامًا، من دون أن تشمل هذه المعطيات مدينة القدس المحتلة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، منذ مطلع العام الجاري إلى 87 قتيلًا، في حين لم تحلّ سلطات الاحتلال سوى ملفات 8 جرائم، وسط انتقادات متواصلة بشأن عجزها عن توفير الأمن لفلسطينيي الأراضي المحتلة، والتواطؤ مع منظمات الإجرام.

وتأتي هذه الحوادث في سياق تصاعد غير مسبوق في جرائم العنف داخل المجتمع الفلسطيني في أراضي عام 48، وسط انتقادات متزايدة لسياسات سلطات الاحتلال، ومطالبات باتخاذ خطوات جدية لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار السلاح.

وسجل عام 2025 حصيلة قياسية في عدد ضحايا جرائم القتل، بلغت 252 قتيلاً.

