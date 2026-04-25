مستوطنون يهاجمون مزارعين في منطقة العوسج شمال أريحا

25 ابريل 2026 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
...
هجمات إرهابية متصاعدة للمستوطنين في الضفة

اعتدى مستوطنون، السبت، على مزارعين في منطقة البلقا "العوسج" شمال مدينة أريحا.

وأوضحت منظمة "البيدر" في بيان أن المستوطنين اقتحموا المنطقة واعتدوا على المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم، واستولوا على مركبة تعود لمواطن من عرب الرشايدة.

وأكدت أن هذه الاعتداءات تستهدف المزارعين وممتلكاتهم في المناطق الزراعية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شهد شهر آذار/ مارس الماضي تنفيذ 1819 اعتداء من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، منها 1322 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و497 اعتداء نفذها المستوطنون.

وأوضحت الهيئة أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة الخليل (321 اعتداء)، تلتها نابلس (315)، ثم رام الله والبيرة (292)، والقدس (203)، في مؤشر على تصاعد وتيرة الاستهداف في هذه المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بيت لحم #اعتداءات المستوطنين #الضفة الغربية #العوسج

