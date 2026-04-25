الاحتلال يحذر اللبنانيين من العودة إلى 80 قرية في الجنوب رغم الهدنة

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اللبنانيين من الاقتراب أو العودة إلى نحو 80 قرية في الجنوب منها 55 تقع تحت سيطرته ضمن ما يطلق عليها منطقة “الخط الأصفر”، وذلك رغم سريان الهدنة وتمديدها 3 أسابيع.

ومن بين هذه القرى وفق بيان لجيش الاحتلال، عين عطا، وعين قنيا، وإبل السقي، ومرجعيون، وأرنون، ويحمر الشقيف، وزوطر الغربية، وكفر شوبا، والماري، ودير ميماس، وفرون، وقبريخا، ومجدل سلم، وشقر، وبيت ياحون، وحداثا، وصربين، وياطر، وزبقين، ومجدل زون، ومزرعة بيوت السياد.

وتلك القرى تشمل أيضا البياضة، وشاما، وطير حرفا، وأبو شاش، والجبين، والناقورة، وظهيرة، ومطمورة، ويارين، والجبين، وأم توته، والزلوطية، وبستان، وشيحين، ومروحين، وراميا (بنت جبيل)، وبيت ليف، وصلحانة، وعيتا الشعب، وحنين، والطيري، ورشاف، ويارون، ومارون الرأس، وبنت جبيل، وعيناتا، وكونين، وعيترون، وبليدا.

والتحذير شمل أيضا قرى محيبب، وميس الجبل، وقلعة دبا، وحولا، ومركبا، وطلوسة، وبني حيان، ورب الثلاثين، والعديسة مرجعيون، وكفر كلا، والطيبة، ودير سريان، وقنطرة، وعلمان، وعدشيت القصير، والقصير، وميساتن، ولبونة، واسكندرونة، وشمعا، وججيم، والضهيرة، ويرين، وخربة الكسيف، والخيام، وصليب، ومزرعة سردة، ومجيدية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "كما لا يسمح بالاقتراب من منطقة نهر الليطاني وواديي الصلحاني والسلوقي".

نجدد تأكيدنا انه خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار يواصل جيش الدفاع تمركزه في مواقعه بجنوب لبنان في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة حزب الله.



ويواصل جيش الاحتلال خروقاته بما فيها هدم مبان ومنازل في جنوب لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار مع لبنان منذ 9 أيام، والذي تم تمديده لـ3 أسابيع.

والجمعة، شن جيش الاحتلال 31 هجوما على لبنان في اليوم الثامن لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 2، فيما رد حزب الله بـ5 هجمات على أهداف إسرائيلية، شملت ناقلة جند وآليتين عسكريتين وتجمعا لجنود وإسقاط مسيرة، بحسب إفادات رسمية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، الأسبوع الماضي، السيطرة الكاملة على 55 قرية جنوبي لبنان، ضمن ما سماه "الخط الأصفر"، ويمنع عودة النازحين إليها، ويستهدف من يقترب منها.

في سياق متصل، أعلن الاحتلال في بيان منفصل السبت، قصف 3 مناطق شمال ما يسمى "الخط الأصفر" جنوب لبنان.

وقال في بيان: "هاجمنا الليلة الماضية منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في 3 مناطق شمال خط الدفاع الأمامي (الخط الأصفر) بجنوب لبنان".

وأوضح أن الهجمات شملت بلدات دير الزهراني وكفر رمان والسماعية بجنوب لبنان.

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة في لبنان بين "إسرائيل" وحزب الله لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، قبل أن يعلن الخميس، تمديدها لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

وقبل الهدنة، شنت إسرائيل في 2 مارس/ آذار عدوانا على لبنان خلّف 2491 شهيدا و7 آلاف و719 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

وتحتل "إسرائيل" مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024، كما توغلت في العدوان الحالي مسافة تبلغ نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

