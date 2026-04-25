اختطف قطعان المستوطنني، شابًا من بلدة فرعتا شرقي قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر عائلية، إن قطعان المستوطنين اختطفوا مواطنا مسنًّا صباح يوم السبت من بلدة فرعتا شرقي قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن المواطن شاهر الطويل اختطف على يد مستوطنين واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وفي التفاصيل، أكد نجله بكر أن أربعة مستوطنين كانوا يستقلون مركبة قدموا من المنطقة الشرقية حيث تجثم مستوطنة "جلعاد زوهر" واختطفوا والده تحت تهديد السلاح خلال توجهه إلى أرضه دون معرفة مصيره.

وعبرت العائلة عن مخاوفها من تعرضه للأذى من قبل المستوطنين الذين يشنون هجمات ويعتدون على الأهالي في المنطقة.

ويذكر أن المختطف شاهر الطويل هو والد الأسيرة أمينة الطويل (حامل في شهرها الثاني)؛ والتي اعتقلت من منزل زوجها في الـ 18 من مارس/ آذار 2026 ومدد اعتقالها قبل عدة أيام.

