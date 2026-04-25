"حماس" تُطالب المجتمع الدولي بالضّغط على الاحتلال لوقف خروقاته الدامية بغزَّة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المجتمع الدولي والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار للتحرك العاجل لوقف مسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له قطاع غزة على يد الاحتلال، والضغط على حكومة نتنياهو لتنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاق، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، أمس الجمعة، إن قصف الاحتلال الذي يطال كافة أنحاء قطاع غزة هو تصعيد دموي، وجرائم حرب مكتملة الأركان، تعكس نهجاً دموياً وفاشية غير مسبوقة، يستمر الاحتلال في ارتكابها أمام مرآى العالم، ودون اكتراث لعواقب جرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية.

وأكدت أن تصعيد حكومة نتنياهو لوتيرة القصف والقتل في غزة، يمثل فشلاً واضحاً لدور الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي في كبح آلة القتل الصهيونية الوحشية، وتقاعسا غير مبرر في الاضطلاع بالمسؤوليات تجاه وقف الجرائم المستمرة بحق شعبنا.

وأهابت "حماس" بالشعوب الحرة حول العالم بضرورة التحرك والضغط الشعبي على الاحتلال وداعميه، وتكثيف حملات المقاطعة بكافة أشكالها، بما يُسهم في وقف الانتهاكات والجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.

وأمس الجمعة، ارتقى 13 شهيدًا في القطاع؛ بينهم سيدة وثلاثة أطفال، في عدة خروقات إسرائيلية للتهدئة، إلى جانب عدة إصابات بينها خطيرة.

أعلنت وزارة الداخلية، ارتقاء 7 شهداء بينهم ضابطان ومعاونا شرطة و3 مواطنين، وإصابة عدد آخر بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة للشرطة في طريق عودتها بعد إنهاء شجار عائلي بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

كما استشهد مواطنان اثنان، جراء استهداف مدفعية الاحتلال منزل يعود لعائلة الطناني، بجوار مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية، استشهاد عنصرين من الشرطة وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

