طقس فلسطين: أجواء جافة ومغبرة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، جافا ومغبرا، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام، معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، صافيا إلى غائم جزئي، مغبرا، وحاراً نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، وفي ساعات المساء والليل ترتفع الرطوبة النسبية، وتنشط سرعة الرياح، وتتحول الى جنوبية غربية مثيرة للغبار، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلا، حيث يطرأ انخقاض ملموس على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً ومعتدلا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين مرضى الجهاز التنفسي من خطر تركيز الغبار في الجو .

