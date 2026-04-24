تشييع جثمان الشهيد الفتى يوسف اشتية في مدينة نابلس

شيّع جثمان الشهيد الفتى يوسف سامح اشتية (15 عاماً)، من قرية تل جنوب غربي نابلس شمالي الضفة الغربية، الذي استُشهد أمس الخميس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس.

وانطلق موكب تشييع الشهيد اشتية من أمام المستشفى في موكب من المركبات متجهاً إلى مسقط رأسه في قرية تل، وفور وصوله حُمل جثمان الشهيد على الأكتاف، حيث كان الآلاف من الأهالي في انتظاره، قبل أن يُنقل إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وبعدها أُديت صلاة الجنازة عليه في مسجد القرية، قبل مواراته في الثرى بمقبرة القرية.

استشهد اللاعب الفلسطيني الشاب يوسف سامح شتية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحامها يوم أمس، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة جداً، قبل أن يُعلَن استشهاده لاحقاً متأثراً بجروحه، رغم محاولات الأطباء إنقاذ حياته.

وأكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم في بيان، "استشهاد الفتى يوسف سامح شتية (15 عاماً) لاعب فريق أكاديمية ماستر كوتش، بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية إلى 1008".

ووثّق مركز معلومات فلسطين استشهاد 17 فلسطينياً تتراوح أعمارهم بين 13 و60 عاماً برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي.



