9 شهداء باستهداف الاحتلال دوريات للشرطة في خانيونس وغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

استُشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء يوم الجمعة، جرّاء قصف الاحتلال مركبة تابعة للشرطة في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة، مما يرفع حصيلة استهدافات عناصر الأمن في القطاع إلى 7 منذ ظهر اليوم.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، ارتقاء7 شهداء بينهم ضابطان ومعاونا شرطة و3 مواطنين، وإصابة عدد آخر بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة للشرطة في طريق عودتها بعد إنهاء شجار عائلي بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وعرف من الشهداء: عبدالمنعم محمد مقداد، عمر محمد معمر، عبد الرحمن عبد الرحيم بركات، محمد نادر الدواهيدى، محمد أبو عنزة.

وفي وقت سابق، استشهد عنصران من الشرطة وأصيب آخرون، يوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال نقطة أمنية في منطقة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية استشهاد النقيب عمران عمر اللدعة، والملازم أحمد إبراهيم القصاص وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة؛ جراء قصف الاحتلال لدورية شرطية قرب مركز شرطة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 197 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية، إذ شهدت عدة مناطق في القطاع إطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 791 شهيداً، إضافة إلى 2235 إصابة. بينما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، 72,568 شهيداً، إلى جانب 172,338 إصابة.