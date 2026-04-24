ارتفاع أسعار النفط عالميًا

24 ابريل 2026 . الساعة 13:12 بتوقيت القدس
ارتفعت أسعار النفط مع استمرار تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ومواصلة البلدين فرض القيود على حركة التجارة عبر مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.38% على 103.32 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ​1.42% إلى 94.28 دولار.

ومدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، استجابة لطلب وسطاء باكستانيين، في وقت يواصل فيه الطرفان فرض قيود على حركة السفن عبر مضيق هرمز.

وارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يوميا لتسجل مستوى قياسيا بلغ 12.88 مليون برميل يوميا، مدفوعة بزيادة الطلب من دول آسيوية وأوروبية على خلفية الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، بارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.9 مليون برميل، خلافا لتوقعات بانخفاضها، في حين تراجعت مخزونات البنزين بـ4.6 مليون برميل ونواتج التقطير بـ3.4 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين.

ويذكر أن نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال كانت تمر عبر مضيق هرمز، قبل اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي إثر هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران.

المصدر / وكالات
