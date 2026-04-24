إيران تمنح روسيا ودولًا أخرى استثناءات من رسوم مضيق هرمز

24 ابريل 2026 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
سفن تعبر مضيق هرمز

قال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، إن طهران على تواصل مع روسيا بشأن استمرار بناء محطة "بوشهر" للطاقة النووية، معرباً عن أمله في استئناف العمل قريباً.

وأشار جلالي إلى أن إيران منحت استثناءً لروسيا وعدد من الدول، فيما يتعلق بتحصيل الرسوم الجمركية على المرور عبر مضيق هرمز.

السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي

وكان جلالي قد ذكر في وقت سابق، بأن "فيتو" روسيا والصين في مجلس الأمن شكل قراراً تاريخياً كخطوة لمواجهة الهيمنة الأميركية، في إشارةٍ إلى حقّ النقض الذي استخدمته الدولتين ضدّ مشروع قرار مقدّم من البحرين بشأن مضيق هرمز، حول إجازة استخدام "القوة الدفاعية لحماية الملاحة في مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية".

وأوضح جلالي أن إيران أعلنت أنها مستعدة للتوصل إلى حل مستدام لإنهاء الحرب لكن الجانب الآخر لا يبدو مستعداً، لافتاً إلى أن طهران لا ترى جدية ولا إرادة من قبل واشنطن للتوصل الى اتفاق.

 

المصدر / وكالات
