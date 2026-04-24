الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

24 ابريل 2026 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1%

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليبلغ 4686.29 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وخسرت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو المقبل 0.5% لتصل إلى 4702 دولار، وفقد المعدن النفيس نحو 3% منذ بداية الأسبوع، بعد مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 75.22 دولارًا للأوقية.

كما انخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1993.63 دولارًا، في حين نزل البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1464.12 دولارا.

المصدر / وكالات
