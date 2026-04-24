ترامب يعلن تمديد وقف النار بين لبنان و"إسرائيل" لمدّة 3 أسابيع

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان لمدّة 3 أسابيع.

ووفقًا لما نقلته "رويترز"، قال ترامب عقب اجتماعه مع عدد من المسؤولين الأمركيين وممثلين رفيعي المستوى من "إسرائيل" ولبنان في المكتب البيضاوي، إنّ هناك فرصة كبيرة لتحقيق "السلام" بين "إسرائيل" ولبنان هذا العام.

وعبر ترمب عن تطلعه إلى أن يكون الاجتماع المقبل مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أنهما سيأتيان إلى واشنطن خلال فترة وقف إطلاق النار الممددة، وهو ما استبعد مسؤولون لبنانيون حصوله بسبب احتلال إسرائيل 6% من الأراضي اللبنانية، ومواصلة غاراتها، وفق ما نقله عنهم موقع أكسيوس.

وأضاف أنّه يتعين على "إسرائيل" أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لإطلاق نار غير أنها ستفعل ذلك بحذر شديد وستكون عملياتها "جراحية".

كما دعا ترامب إيران إلى قطع تمويلها عن حزب الله في لبنان.

وعقد لبنان و"إسرائيل" -وهما في حالة حرب رسميا منذ عام 1948- جولة محادثات في واشنطن يوم 14 أبريل/نيسان، كانت الأولى من نوعها منذ عام 1993.

ودخلت الهدنة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي حيّز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس - الجمعة الماضية تمتد لـ 10 أيام، إلا أنّ "إسرائيل" واصلت انتهاكها عبر تنفيذ تفجيرات في عدد من البلدات، شملت يام وبنت جبيل وعيترون ورشاف وشمع.

