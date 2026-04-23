بقائي: الإجراءات التي اتُّخذت بشأن مضيق هرمز "قانونية بالكامل"

بقائي: الإجراءات التي اتُّخذت بشأن مضيق هرمز "قانونية بالكامل"

23 ابريل 2026 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، أن الإجراءات التي اتُّخذت بشأن مضيق هرمز هي قانونية بالكامل.

وقال بقائي، في تصريحات صحفية، إن إيران بوصفها دولة ساحلية لها الحق في حال تهديد أمنها القومي باتخاذ التدابير اللازمة لمنع إساءة استخدام مضيق هرمز.

وأوضح، أن القرارات اتُّخذت في ظروف تكبّدت فيها إيران خلال 30 إلى 40 يوماً من الحرب خسائر جسيمة نتيجة إساءة استخدام هذا الممر، مشيرًا إلى أن الهدف من التدابير إيجاد آليات تضمن مروراً آمنا ومستداماً عبر المضيق وتعزيز مستوى المسؤولية في إدارة المسار الاستراتيجي.

وشدد بقائي، أن الدبلوماسية تعمل والميدان جنبا إلى جنب لتحقيق الأمن والمصالح الوطنية للبلاد، مؤكدًا أن إيران أثبتت أنها تلتزم بالاتفاق بحال قبوله وتنفذ الوعود والعهود بدقة وهذا سبب حذرنا من التوقيع على الالتزامات.

