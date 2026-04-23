سفارة فلسطين لدى مصر توضح آلية العودة إلى قطاع غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى مصر القاهرة، يوم الخميس، إن آلية عودة المواطنين إلى قطاع غزة تتطلب تسجيل الراغبين في العودة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقالت السفارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه يتم إرسال قوائم الأسماء المسجلة إلى الجهات المسؤولة عن تشغيل معبر رفح، وبعد ورود موافقات الجهات المختصة على الأسماء، يتم إبلاغ المواطنين بمواعيد المغادرة المحددة، وتحديد نقاط التجمع بالقاهرة أو العريش حتى معبر رفح برفقة مندوبي السفارة.

كما أوضح البيان، أن السفارة لا تتقاضى أية مبالغ مالية من المواطنين الراغبين بالعودة الطوعية إلى قطاع غزة، مقابل تنظيم وتنسيق عودتهم إلى أرض الوطن.

وأضافت، إنه قد يحدث بعض الإرباك في المواعيد في الحالتين التاليتين: إغلاق المعبر نتيجة أي ظروف طارئة، ووجود مرجعين لأسباب مختلفة تتعلق بالجانب الآخر.

وأضاف، أنه في حال إغلاق المعبر تكون الأولوية فور استئناف عمله لعودة المواطنين المرجعين والمتواجدين في منطقة الشيخ زويد، أما في حال وجود مرجعين فيتم استكمال العدد المطلوب من القوائم المسجلة مسبقا وفقا لترتيب التسجيل على الرابط وذلك بعد حصولها على الموافقات اللازمة.

وأهابت السفارة بالمواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي محاولات لاستغلال احتياجاتهم الطارئة بالعودة الفورية عبر تطبيق واتساب على الرقم +201030218317.