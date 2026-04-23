تشييع جثمان الصحفية اللبنانية آمال خليل في بلدة البيسارية

بين الصعقات والانتظار... قلب الحاج أبو باسل معلّق على فرصة نجاة

حماس: جرائم الاحتلال في غزّة تصعيد إجرامي يؤكد استمرار الإبادة

صالح... طفل حمل اسم أبيه ولحق به شهيدًا رغم "وقف النار"

استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس

الاحتلال يعلن البدء بإعادة تأسيس مستوطنة "غانيم" شرقي جنين

"إسرائيل" تبرم صفقة بمئات الملايين لتعزيز مخزون الذخائر الجوية

شهداء وإصابات في قصف الاحتلال مركبة وتجمعًا للمواطنين بغزة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بالأسماء.. الكشف عن أماكن احتجاز 35 معتقلاً من غزة في سجون الاحتلال

23 ابريل 2026 . الساعة 17:14 بتوقيت القدس
تشييع جثمان الصحفية اللبنانية آمال خليل في بلدة البيسارية
متابعة/ فلسطين أون لاين

شيع جثمان الصحافية الشهيدة آمال خليل، يوم الخميس، في بلدتها البيسارية- قضاء صيدا جنوب لبنان، وذلك بمشاركة شعبية ورسمية حاشدة.

واستهدفت القوات الإسرائيلية الصحافية خليل، والتي سبق تلقيها تهديدات إسرائيلية على خلفية تغطيتها للاعتداءات الإسرائيلية خلال الحربين الماضية والحالية في لبنان، خلال مهمة صحافية يوم الأربعاء في بلدة الطيري الجنوبية.

وشنت القوات الإسرائيلية غارات عدة، الأولى شنتها على السيارة المدنية المرافقة لها ولزميلتها زينب فرج، ما أدى إلى استشهاد شخصين كان يستقلانها، والثانية على سيارة خليل وفرج أثناء محاولتهما الاحتماء خارجها.

وقال الدفاع المدني اللبناني -في بيان- إن "فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال جثمان الشهيدة الصحفية آمال خليل، التي استشهدت من جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الطيري".

ونعت صحيفة "الأخبار" اللبنانية -التي كانت تعمل فيها آمال خليل منذ سنوات- الصحفية على تليغرام، وقالت "استشهدت مراسلة الأخبار في جنوب لبنان الزميلة آمال خليل بعد ملاحقة طائرات جيش العدو لها، واستهدافها بعدد من الغارات التي أصابت سيارتها أولا، ثم البيت الذي لجأت إليه، في استهداف واضح للصحافة والصحفيين في لبنان".

ويأتي استهداف الاحتلال الإسرائيلي للزميلتين الصحافيتين على الرغم من دخول هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قبل أيام، لكن الاحتلال يواصل اعتداءاته ممعناً في انتهاكاته بقصف القرى والبلدات اللبنانية وقتل المدنيين وإحراق المنازل وتدميرها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لبنان #بيروت #الصحفية آمال خليل #بلدة البيسرية

متعلقات

