تشييع جثمان الصحفية اللبنانية آمال خليل في بلدة البيسارية

شيع جثمان الصحافية الشهيدة آمال خليل، يوم الخميس، في بلدتها البيسارية- قضاء صيدا جنوب لبنان، وذلك بمشاركة شعبية ورسمية حاشدة.

واستهدفت القوات الإسرائيلية الصحافية خليل، والتي سبق تلقيها تهديدات إسرائيلية على خلفية تغطيتها للاعتداءات الإسرائيلية خلال الحربين الماضية والحالية في لبنان، خلال مهمة صحافية يوم الأربعاء في بلدة الطيري الجنوبية.

وشنت القوات الإسرائيلية غارات عدة، الأولى شنتها على السيارة المدنية المرافقة لها ولزميلتها زينب فرج، ما أدى إلى استشهاد شخصين كان يستقلانها، والثانية على سيارة خليل وفرج أثناء محاولتهما الاحتماء خارجها.

وقال الدفاع المدني اللبناني -في بيان- إن "فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال جثمان الشهيدة الصحفية آمال خليل، التي استشهدت من جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الطيري".

ونعت صحيفة "الأخبار" اللبنانية -التي كانت تعمل فيها آمال خليل منذ سنوات- الصحفية على تليغرام، وقالت "استشهدت مراسلة الأخبار في جنوب لبنان الزميلة آمال خليل بعد ملاحقة طائرات جيش العدو لها، واستهدافها بعدد من الغارات التي أصابت سيارتها أولا، ثم البيت الذي لجأت إليه، في استهداف واضح للصحافة والصحفيين في لبنان".

لطالما ارتبط اسم الشــ..هيــ..دة آمال خليل بـ«مراسة الجنوب». كيف لا، وهي البطلة المناضلة الملاحقة للع...دو، والتي لم تقلق من الم...وت ولم تخف من هدير طائرات وأزيز رصاص، بل واجهت بقوة وصلابة منقطعة النظير عدواً متغولاً، فرسمت طريق رحيلها

ويأتي استهداف الاحتلال الإسرائيلي للزميلتين الصحافيتين على الرغم من دخول هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قبل أيام، لكن الاحتلال يواصل اعتداءاته ممعناً في انتهاكاته بقصف القرى والبلدات اللبنانية وقتل المدنيين وإحراق المنازل وتدميرها.

