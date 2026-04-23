الاحتلال يعلن البدء بإعادة تأسيس مستوطنة "غانيم" شرقي جنين

أعلن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، يوم الخميس، البدء رسميا بإجراءات إعادة تأسيس مستوطنة "غانيم" المخلاة، شرقي مدينة جنين، وذلك بعد 21 عاما على تفكيكها.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد النشاط الاستيطاني في شمال الضفة، مدعوما بتعديلات قانونية أجراها كنيست الاحتلال العام الماضي، والتي تسمح للمستوطنين بالعودة إلى المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها في منطقة جنين (غانيم، وكاديم، وحومش، وسانور).

وتعد "غانيم" واحدة من المواقع الاستيطانية التي تشكل رمزية خاصة في الصراع على الأرض في منطقة شمال الضفة الغربية.\

وتأسست مستوطنة "غانيم" عام 1983 على تلة تطل على مدينة جنين من الجهة الشرقية. وتم بناؤها على أراضي تتبع لقرى جنين، ودير أبو ضعيف، وعرب السعادة.

وفي عهد رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، تم إخلاء "غانيم" بالكامل عام 2005، ضمن "خطة الانفصال"، التي شملت قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة.



المصدر / وكالات