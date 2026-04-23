ثمانية أشهر بين الفقد والشهادة… حكاية خميس القصّاص وابنه مهند

"إسرائيل" تستغل التحولات الإقليمية لفرض أمر واقع جديد في "الأقصى"

الكشف عن مصير 35 معتقلاً من غزة وسط مخاوف من استمرار الإخفاء القسري

شظية قرب الحبل الشوكي تهدد مستقبله... محمود طافش يتمسك بحلم السمع

إيران تُنفذ حكم الإعدام بحق مدان بالتخابر مع الاستخبارات الإسرائيلية

الزراعة في غزة... تعافٍ متعثر وسط نقص الموارد وارتفاع التكاليف

منذ بداية العام.. ارتفاع ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل لـ 89

تصاعد عنف المستوطنين في الضفة... هجمات منظمة لتهجير السكان من أراضيهم

شهداء وإصابات في قصف الاحتلال على بيت لاهيا وخانيونس

16 شهيدًا برصاص المستوطنين في الضفة منذ بداية العام الجاري

مستوطنون يجبرون مزارعين على مغادرة أراضيهم جنوب نابلس

23 ابريل 2026 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
اعتداءات المستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال

أجبر مستوطنون، صباح يوم الخميس، عدداً من المزارعين على مغادرة أراضيهم في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أجبروا مواطنين كانوا يحرثون أراضيهم جنوب القرية على مغادرتها، وقاموا بمطاردتهم حتى مدخل القرية، فيما اقتحم مستوطنون على دراجات نارية و"تراكتورون"، منطقة "واد عبوين" جنوب شرق القرية.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال مارس/ آذار الماضي، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين.

وأسفرت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد 1154 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #قرية اللبن الشرقية #اعتداءات المستوطنين #ضم الضفة #الحرب على الضفة

