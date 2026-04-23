مستوطنون يجبرون مزارعين على مغادرة أراضيهم جنوب نابلس

أجبر مستوطنون، صباح يوم الخميس، عدداً من المزارعين على مغادرة أراضيهم في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أجبروا مواطنين كانوا يحرثون أراضيهم جنوب القرية على مغادرتها، وقاموا بمطاردتهم حتى مدخل القرية، فيما اقتحم مستوطنون على دراجات نارية و"تراكتورون"، منطقة "واد عبوين" جنوب شرق القرية.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال مارس/ آذار الماضي، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين.

وأسفرت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد 1154 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

