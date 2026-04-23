النفط يواصل ارتفاعه مع تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز

واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، مكاسبها بعد ارتفاعات كبيرة سجلتها في الجلسة الماضية في ظل جمود محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفعت الأسعار، بينما واصلت طهران وواشنطن فرض قيود على تدفق التجارة عبر مضيق هرمز.

وجرى تداول خام "برنت" قرب 103 دولارات للبرميل بعد أن قفز بنحو 13% في الجلسات الثلاث الماضية، في حين كان خام "غرب تكساس" الوسيط عند نحو 94 دولاراً.

وقفز خام "برنت" القياسي العالمي بما يصل إلى 4.2% في وقت مبكر من الجلسة، قبل أن يتراجع سريعاً، على خلفية تقارير غير مؤكدة عن وقوع انفجارات في إيران.

وكان المضيق يمر منه نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال حتى اندلاع الحرب في نهاية فبراير/ شباط بهجمات أميركية وإسرائيلية على إيران.

