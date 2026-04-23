جنديان إسرائيليان يواجهان تهمة التجسس لصالح إيران وهيئة البث تكشف التفاصيل

23 ابريل 2026 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
تصاعد في عمليات تجسس جنود الاحتلال لصالح إيران

كشفت هيئة البث العبرية، تفاصيل جديدة حول تهم تجسس لصالح إيران موجهة لجنديين إسرائيليين يعملان في سلاح الجو الإسرائيلي.

وذكرت الهيئة، أن الجنديين فنيان يعملان في قاعدة "تل نوف" الجوية القريبة من مدينة أسدود، وهي إحدى القواعد الإستراتيجية.

وبحسب لائحة الشبهات، قام المتهمان بتسليم وثائق عسكرية حساسة تتضمن مخططات لمحركات الطائرات المقاتلة من نوع "إف -15"، بالإضافة إلى التقاط وتسريب صور تُظهر وجه أحد مدربي الطيران، مما يشكل خرقاً جسيماً لقواعد الرقابة والأمن العسكري.

كما أفاد التقرير بأن المشغلين الإيرانيين طلبوا من الفنيَّين جمع معلومات استخباراتية تتعلق بشخصيات في "تل أبيب"، بينها رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، ووزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير.

وأضافت الهيئة "يُشتبه بأن ثمانية جنود آخرين كانوا على علم بأفعال الاثنين ولم يبلغوا عنها".

وقالت إنه "بعد الحادثة عقد قائد القاعدة الجوية اجتماعًا لجنوده حول أمن المعلومات، وأخبرهم بأنه تم استدعاؤه للتوضيح لدى جهاز الأمن العام (الشاباك)".

والاثنين، كشفت الشرطة وجهاز الشاباك عن اعتقال إسرائيليين اثنين، هما "أساف شطريت" و"ساغي حايك"، للاشتباه في تجسسهما لصالح المخابرات الإيرانية، حيث أشارت التحقيقات إلى نية أحدهما تلقي تدريبات في دولة عربية، ومن المقرر توجيه لائحة اتهام خطيرة ضدهما أمام محكمة اللد المركزية.

وعلى مدى العامين الأخيرين، أعلنت "إسرائيل" اعتقال العشرات من الجنود والمستوطنين بعد تجسسهم لصالح إيران مقابل مبالغ مالية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
