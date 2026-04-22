قاسم يكشف تعقيدات المرحلة الثَّانية من اتفاق غزَّة ويؤكد أولويَّة إلزام الاحتلال

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الإصرار على طرح قضية "نزع السلاح" والقفز عن استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، يناقض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأوضح قاسم، في تصريحات لوكالة الأناضول، يوم الأربعاء، أن ربط "إسرائيل" تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بملف نزع السلاح "يعقد مباحثات المرحلة الثانية"، مشددا على ضرورة تنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى أي نقاشات لاحقة.

وأضاف أن الاستحقاقات تشمل تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإدخال المساعدات ومواد الإيواء، ودعم القطاع الصحي، وفتح المعابر بشكل كامل، مؤكدا أهمية إيجاد "أرضية واضحة من الثقة" عبر الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وفي السياق، اعتبر قاسم التهديدات الإسرائيلية بالعودة للقتال، أنها "أدوات ضغط" لن تنجح، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم توقف الحرب وتواصل القتل واحتلال أجزاء من القطاع وتقييد إدخال المساعدات.

وطالب قاسم الوسطاء والضامنين للاتفاق بـ"ممارسة دورهم في إيجاد مقاربات منطقية ومعقولة يقبلها الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن حماس "تلمس عجزا كاملا من مجلس السلام في التعامل مع الأوضاع في غزة".

وأشار قاسم إلى أن "الوضع الإنساني ما زال متدهورا، والاحتلال لا يلتزم بما تم الاتفاق عليه، إذ يغلق المعابر ويقيد المساعدات ويقتل المواطنين بشكل يومي"، مضيفا أن "معبر رفح لا يعمل بالشكل المتفق عليه".