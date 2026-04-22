قاسم يكشف تعقيدات المرحلة الثَّانية من اتفاق غزَّة ويؤكد أولويَّة إلزام الاحتلال

مؤتمر ببروكسل يدعو لفتح ممر بحري إلى غزة وتعليق أوروبا شراكتها مع "إسرائيل"

رويترز: أمريكا تلجأ لتكنولوجيا أوكرانية مضادة للمُسيرات بعد هجمات إيران

خروقات متواصلة.. شهيد وإصابات برصاص الاحتلال على أنحاءٍ بقطاع غزة

“بابا سيأتي بالحليب”… حكاية أبٍ دفع حياته ثمناً لصرخة جوع طفلته

شهيد برصاص المستوطنين في دير دبوان شرق رام الله

ملايين “المسؤولية المجتمعية” بلا أثر… انتقادات لدور المصارف في غزة وسط أزمة متفاقمة

بين مستشفييْن وفقدٍ ثقيل.. عائلة لبد تبحث عن طفلها منذ ولادته في الحرب

إيرفينغ يستبدل صورته بطفل فلسطيني ويثير تفاعلاً واسعًا

بالأسماء... سرايا القدس تنعى 23 شهيدًا من ألويتها العسكرية

22 ابريل 2026 . الساعة 19:13 بتوقيت القدس
...
حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الإصرار على طرح قضية "نزع السلاح" والقفز عن استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، يناقض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأوضح قاسم، في تصريحات لوكالة الأناضول، يوم الأربعاء، أن ربط "إسرائيل" تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بملف نزع السلاح "يعقد مباحثات المرحلة الثانية"، مشددا على ضرورة تنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى أي نقاشات لاحقة.

وأضاف أن الاستحقاقات تشمل تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإدخال المساعدات ومواد الإيواء، ودعم القطاع الصحي، وفتح المعابر بشكل كامل، مؤكدا أهمية إيجاد "أرضية واضحة من الثقة" عبر الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وفي السياق، اعتبر قاسم التهديدات الإسرائيلية بالعودة للقتال، أنها "أدوات ضغط" لن تنجح، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم توقف الحرب وتواصل القتل واحتلال أجزاء من القطاع وتقييد إدخال المساعدات.

وطالب قاسم الوسطاء والضامنين للاتفاق بـ"ممارسة دورهم في إيجاد مقاربات منطقية ومعقولة يقبلها الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن حماس "تلمس عجزا كاملا من مجلس السلام في التعامل مع الأوضاع في غزة".

وأشار قاسم إلى أن "الوضع الإنساني ما زال متدهورا، والاحتلال لا يلتزم بما تم الاتفاق عليه، إذ يغلق المعابر ويقيد المساعدات ويقتل المواطنين بشكل يومي"، مضيفا أن "معبر رفح لا يعمل بالشكل المتفق عليه".

