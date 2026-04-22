واشنطن تنشر تكنولوجيا أوكرانية مضادة للمسيّرات في قاعدة جوية بالسعودية

كشفت مصادر مطلعة أن الجيش الأميركي نشر مؤخرًا تكنولوجيا أوكرانية متقدمة لمكافحة الطائرات المسيّرة داخل قاعدة جوية رئيسية في السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدفاعات بعد هجمات استهدفت منشآت عسكرية وأدت إلى خسائر بشرية ومادية.

وبحسب المصادر، أدخلت واشنطن نظام قيادة وتحكم أوكراني يُعرف باسم سكاي ماب إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية خلال الأسابيع الماضية، في خطوة لم يُعلن عنها سابقًا، وتعكس التقدم الذي حققته أوكرانيا في تطوير تقنيات مواجهة الطائرات المسيّرة.

وأوضحت المصادر أن خبراء عسكريين أوكرانيين وصلوا إلى القاعدة لتدريب القوات الأميركية على استخدام النظام، الذي يتيح رصد التهديدات الجوية، بما فيها الطائرات المسيّرة الهجومية، والتعامل معها عبر تقنيات اعتراض متقدمة.

ويُستخدم النظام على نطاق واسع في أوكرانيا لرصد الطائرات المسيّرة، بما في ذلك طائرات شاهد، إضافة إلى تنسيق عمليات التصدي لها باستخدام مسيّرات اعتراضية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ أميركية لتعزيز حماية قواعدها في المنطقة، في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة في النزاعات الإقليمية.

المصدر / رويترز