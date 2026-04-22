قبل 50 يوماً من الانطلاق.. "فيفا" يطرح دفعة تذاكر جديدة لمونديال 2026

22 ابريل 2026 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
"فيفا" يفتح باب حجز التذاكر لـ 104 مباراة في كأس العالم 2026

يطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دفعة جديدة من تذاكر بطولة كأس العالم، الأربعاء، وذلك قبل 50 يوما من انطلاق البطولة التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

وذكر فيفا أن الجماهير يمكنها شراء تذاكر الـ104 مباراة من الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بداية من الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

وجرى بيع أكثر من 5 ملايين تذكرة بالفعل.

وذكر فيفا أن مقاعد في الصفوف الأمامية للملاعب ستكون متاحة.

وتعد هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر، رغم أن “فيفا” أوضح أنه سيتم طرح المزيد من التذاكر بشكل مستمر حتى موعد المباراة النهائية في 19 يوليو/تموز المقبل، وذلك حسب التوفر.

وتنطلق البطولة يوم 11 يونيو/حزيران المقبل.

المصدر / وكالات
#كأس العالم #مونديال 2026 #تذاكر المونديال

