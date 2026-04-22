صلاح يتصدر قائمة استثنائية لهدافي الدوري الإنكليزي منذ 2020

يشهد العقد الحالي منذ 2020 والذي تجاوز أكثر من منتصفه حاليا، غزارة تهديفية من جانب لاعبين كثيرين على مستوى الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسيطر مانشستر سيتي بشكل كبير على الألقاب في هذه الفترة، بالإضافة لبعض النجاحات من جانب ليفربول، وصعود متنامي لأرسنال الذي يحتل الوصافة، وتمتلك الفرق الثلاثة ممثلين في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز على مدار العقد حتى الآن.

وفي حين أن لاعبين أمثال ألكساندر إيزاك وكالوم ويسلون وهارفي بارنز خارج قائمة أفضل 10 هدافين، ظهرت أسماء مفاجأة في هذه القائمة التي رصدها موقع “وان فوتبول” الإنكليزي.

ويحتل الإنكليزي الدولي بوكايو ساكا لاعب أرسنال المركز العاشر في هذه القائمة، بعدما سجل 59 هدفا، علما بأنه كان قد مدد تعاقده مع النادي مؤخرا حتى 2030، فيما يأمل اللاعب أن يواصل تحقيق الأرقام المميزة لنهاية العقد الحالي.

وفي المركز التاسع يأتي كريس وود برصيد 63 هدفا، حيث كان قد بدأ فترة العقد الحالي من 2020 وهو مرتبط بعقد مع بيرنلي الذي رحل عنه في يناير/كانون الثاني، حيث انتقال المهاجم النيوزيلندي إلى نيوكاسل ليسجل 4 أهداف فقط، لكنه تألق لاحقا مع نوتنغهام فورست مسجلا 37 هدفا.

ويعد وود بين 5 لاعبين فقط على مستوى البريميرليغ تخطوا حاجز الـ20 هدفا في قائمة الهدافين بموسم 2024 / 2025.

وفي المركز الثامن بقائمة الهدافين يأتي جارود بوين، الذي أصبح مؤخرا أسطورة في وستهام، منذ انضمامه إليه قادما من هال سيتي في يناير/كانون الثاني 2020.

وفي المركز السابع يأتي فيل فودين الذي سجل 67 هدفا، علما بأنه كان قد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي من قبل.

ويحل البرتغالي برونو فيرنانديز سادسا في هذه القائمة، حيث عانى مانشستر يونايتد من تقلبات كبيرة في حظوظه منذ انضمام فيرنانديز إليه من سبورتينغ لشبونة في يناير/كانون الثاني 2020، لكن مستويات الأداء الفردي للاعب ظلت ثابتة.

وحصل برونو على مكان في قائمة أفضل الهدافين برصيد 70 هدفا من بينها 26 هدفا من ركلة جزاء.

أما المهاجم الإنكليزي الدولي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ الحالي، فقد سجل 77 هدفا، ليأتي في المركز الخامس بالقائمة.

وعلى مدار ثلاثة مواسم ونصف مع توتنهام منذ 2020، كين سجل 77 هدفا محققا سجلا رائعا.

المثير للدهشة أنه لم يفز بجائزة الحذاء الذهبي في أي من تلك المواسم، لكنه فعل ذلك (للمرة الثالثة في مسيرته بعد موسمي 16-2015 و17-2016) في موسم 21-2020 بتسجيله 23 هدفا.

وفي المركز الرابع يأتي زميله السابق، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي سجل 80 هدفا، علما بأنه تشارك الحذاء الذهبي من قبل مع المصري محمد صلاح بـ23 هدفا في موسم 2021 / 2022، ليقدم أفضل موسم له.

أما المركز الثالث فيحتله أولي واتكينز الذي سجل 86 هدفا، لكن المثير بشأن واتكينز أنه لم يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز قبل الانضمام لأستون فيلا في صيف 2020، حيث كان قد لعب مع برينتفورد في دوري الدرجة الثانية.

في المركز الثاني يأتي النرويجي إيرلينغ هالاند، والذي انتقل للدوري الإنكليزي من بوروسيا دورتموند في 2022 ليلعب بقميص مانشستر سيتي، حيث خطف الأضواء بعد ذلك.

وفي موسمه الأول سجل أهدافا أكثر من عدد المباريات التي خاضها، ليكسر الأرقام القياسية الخاصة بموسم واحد مسجلا 36 هدفا.

وسجل هالاند 108 أهداف منذ عام 2020.

أما متصدر القائمة فهو محمد صلاح نجم ليفربول والذي يعد أبرز لاعبي الدوري الإنكليزي منذ 2020 مسجلا 128 هدفا حتى الآن ومتقدما على هالاند بعشرين هدفا.

وبدأ صلاح مسيرته مع ليفربول في 2017، ويحتاج صلاح لتسجيل 3 أهداف أخرى في المباريات المقبلة، ليودع الفريق الذي سيرحل عنه في الصيف وقد سجل عشرة أهداف أو أكثر خلال كل موسم من مواسمه التسعة الماضية مع الفريق.

