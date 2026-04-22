إصابات بنيران الاحتلال شمالي قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والإصابات، بالإضافة إلى انتهاكاته المتصاعدة للبروتوكول الإنساني، الأمر الذي فاقم المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وفي آخر التطورات، أفادت مصادر صحفية بإصابة عدد من المواطنين بنيران الاحتلال في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة.

وواصلت آليات الاحتلال إطلاق نيرانها تجاه مناطق شرقي مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وصل إجمالي عدد الشهداء إلى 784، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,214، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 761 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,560 شهيدًا، و 172,317 إصابة، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

