"هناك أكاذيب كثيرة".. بقائي: إيران لم تقرّر بعد بشأن الذهاب إلى إسلام أباد

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

21 ابريل 2026 . الساعة 21:13 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن مشاركتها أو عدم مشاركتها في المفاوضات في باكستان.

 وقال بقائي، في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، أن سبب عدم اتخاذ القرار يعود إلى "الرسائل المتناقضة والسلوكيات المتضاربة والإجراءات غير المقبولة من الولايات المتحدة"، مؤكداً أن الاعتداء على السفن الإيرانية "يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعملاً من أعمال القرصنة البحرية وإرهاب الدولة".

 وتابع أن إيران ستتخذ قرارها بشأن المشاركة في أي مفاوضات عندما تصبح هذه المحادثات موجهة نحو تحقيق نتائج، لافتاً إلى أن طهران ستعلن مواقفها بوضوح عندما تتخذها.

 وأشار بقائي إلى أن "هناك أكاذيب كثيرة في وسائل الإعلام"، مشدداً على أن المسار الدبلوماسي يجب أن يركز على النتيجة، وأن مزاعم واشنطن الدبلوماسية لا تنسجم مع أفعالها.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن وفد طهران لن يجلس إلى طاولة المفاوضات قبل رفع الأسطول الأمريكي الحصار البحري عن مضيق هرمز.

وتنتهي فجر الخميس هدنة الأسبوعين التي بدأت في 8 أبريل/ نيسان الجاري بين طهران وواشنطن.

و نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن نائب الرئيس الأمريكي جيه فانس قرر تعليق رحلته إلى إسلام آباد بدعوى فشل طهران بالرد على مواقف التفاوض الأمريكية.

#واشنطن #إيران #أمريكا #ترامب #باكستان #إسلام آباد #طهران #مفاوضات إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة