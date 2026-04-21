مقتل شاب وخطيبته في جريمة إطلاق نار داخل أراضي الـ48

قُتل الشاب عدي فرج شعبان (24 عاما) من بلدة مجد الكروم، وخطيبته سوار عباس (21 عاما) من مدينة باقة الغربية، اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار في بلدة يركا بمنطقة الجليل داخل أراضي الـ48.

وذكرت مصادر محلية وطبية أن الجناة أغلقوا الشارع أمام مركبة الضحيتين، ثم نزل أحدهم وأطلق النار نحو المركبة ما أدى إلى مقتل الشاب شعبان، بينما خطيبته التي جلست إلى جانبه خرجت من المركبة وفرت باتجاه حقل في المكان، وفي الأثناء تعرضت لإطلاق نار وعثر عليها على بعد نحو 200 متر من المركبة.

ومع هذه الجريمة، تصل حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، منذ مطلع العام الجاري إلى 87 قتيلًا.

ومنذ مطلع نيسان/ أبريل الجاري، قُتل 13 شخصا، فيما تشمل الحصيلة الإجمالية 8 نساء. وقُتل ثلاثة شبان برصاص الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب ثلاثة أطفال دون سن 18 عامًا، من دون أن تشمل هذه المعطيات مدينة القدس المحتلة.

