مرداوي: هجوم المستوطنين الدموي على قرية المغير جريمة مركبة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن الهجوم الذي نفذته مليشيات المستوطنين في قرية المغير شمال رام الله، والذي استهدف مدرسة ومحيطها، يمثل جريمة مركبة وتمادياً واضحاً في إرهاب الاحتلال والمستوطنين، مع تعمد استهداف المرافق المدنية والأطفال بشكل مباشر.

ونعى القيادي في حماس، في تصريح صحفي، شهيدي قرية المغير الطفل أوس حمدي النعسان (14 عاماً) والشاب جهاد مرزوق أبو نعيم (32 عاماً)، مؤكدا أن دماء الشهداء التي سقطت في هذا الهجوم وما سبقه من اعتداءات لن تكون رقماً عابراً، وأن هذه الهجمات لن تزيد الشعب إلا ثباتاً وتمسكاً بالأرض والدفاع عنها.

ودعا مرداوي إلى تصعيد الحضور الشعبي وكافة أساليب المقاومة في الضفة الغربية، وتعزيز عمل لجان الحماية الشعبية في المناطق المستهدفة، إلى جانب تعزيز روح المواجهة والصمود في وجه هجمات المستوطنين.

وطالب المجتمع الدولي والعالم الحر إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين، والعمل على لجم حكومة الاحتلال التي ترعى التطرف والإجرام.

