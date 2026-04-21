حماية: شهادات جنود الاحتلال أدلة إثبات على جرائم دولية ارتُكبت في غزة

اضطراب داخل إدارة ترامب.. استقالات متتالية تهز البيت الأبيض

حماس: التقرير الدوليّ حول غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية بفعل الإبادة

خريشة: تسليم السلطة الثوري "حرب" انقلاب على النضال الفلسطيني

صحفي استقصائي يكشف عن الجهة التي تقف وراء تفجير نورد ستريم عام 2022

إيران تضع شرطًا صارمًا للمشاركة في كأس العالم

منح هندية للطلبة الفلسطينيين لعام 2026–2027

أسعار المعادن النفيسة تتراجع مع اقتراب انتهاء هدنة واشنطن وطهران

"العفو الدولية": "إسرائيل" تجاوزت الخطوط الحمراء وينبغي فض الشراكة معها

مرداوي: هجوم المستوطنين الدموي على قرية المغير جريمة مركبة

21 ابريل 2026 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن الهجوم الذي نفذته مليشيات المستوطنين في قرية المغير شمال رام الله، والذي استهدف مدرسة ومحيطها، يمثل جريمة مركبة وتمادياً واضحاً في إرهاب الاحتلال والمستوطنين، مع تعمد استهداف المرافق المدنية والأطفال بشكل مباشر.

ونعى القيادي في حماس، في تصريح صحفي،  شهيدي قرية المغير الطفل أوس حمدي النعسان (14 عاماً) والشاب جهاد مرزوق أبو نعيم (32 عاماً)، مؤكدا أن دماء الشهداء التي سقطت في هذا الهجوم وما سبقه من اعتداءات لن تكون رقماً عابراً، وأن هذه الهجمات لن تزيد الشعب إلا ثباتاً وتمسكاً بالأرض والدفاع عنها.

طالع المزيد: بالفيديو رام الله: شهيدان وإصابات برصاص المستوطنين في قرية المغير

ودعا مرداوي إلى تصعيد الحضور الشعبي وكافة أساليب المقاومة في الضفة الغربية، وتعزيز عمل لجان الحماية الشعبية في المناطق المستهدفة، إلى جانب تعزيز روح المواجهة والصمود في وجه هجمات المستوطنين.

وطالب المجتمع الدولي والعالم الحر إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين، والعمل على لجم حكومة الاحتلال التي ترعى التطرف والإجرام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #حركة حماس #قرية المغير #الضفة الغربية

متعلقات

