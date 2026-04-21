منح هندية للطلبة الفلسطينيين لعام 2026–2027

أسعار المعادن النفيسة تتراجع مع اقتراب انتهاء هدنة واشنطن وطهران

"العفو الدولية": "إسرائيل" تجاوزت الخطوط الحمراء وينبغي فض الشراكة معها

"مقر خاتم الأنبياء": طهران مستعدة للرد المناسب على أي انتهاكٍ من العدو

روسيا تعلن السيطرة على 1700 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية

شهداء وإصابات بنيران الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا

رام الله: شهيدان وإصابات برصاص المستوطنين في قرية المغير

الاحتلال يضيء "نجمة داود" على سطح الحرم الإبراهيمي بالخليل

مقتل فتاة وشاب في الداخل المحتل يرفع حصيلة الجرائم لـ 85

رئيس نيكاراغوا يصف ترامب بـ "المختل عقلياً" بسبب حربه على إيران

إيران تضع شرطًا صارمًا للمشاركة في كأس العالم

21 ابريل 2026 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
منتخب إيران يلعب بالمجموعة السابعة مع بلجيكا ومصر ونيوزيلندا بكأس العالم 2026 (أرشيف)

أعلن وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي، الثلاثاء، أن مشاركة المنتخب الإيراني لكرة القدم في كأس العالم 2026 مرهونة بضمان أمن اللاعبين، وأن القرار النهائي سيكون بيد الحكومة الإيرانية والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وتستضيف البطولة هذا الصيف الولايات المتحدة برفقة كندا والمكسيك، لأول مرة في تاريخ المونديال بمشاركة 3 دول في الاستضافة، لكن إيران ستلعب مبارياتها في أمريكا.

وقال دونيامالي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: "سنشارك في كأس العالم في حال تم ضمان أمن لاعبي المنتخب الوطني في الولايات المتحدة"، مضيفا: "يجب أن نكون مستعدين، لكن قد لا نذهب إلى كأس العالم؛ فالقرار النهائي سيكون بيد الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي".

وعلق تعقيبا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده: "لو كانت أي دولة أخرى مكان الولايات المتحدة، لكانت قد جُرِّدت من حق استضافة كأس العالم والأولمبياد".

يُذكر أن أمريكا ستستضيف الجزء الأكبر من مباريات كأس العالم، ومن بينها مباريات إيران في دور المجموعات المخصصة في مدن أمريكية، بما في ذلك لوس أنجلوس وسياتل.

وستلعب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب كل من نيوزلندا وبلجيكا ومصر.

المصدر / وكالات
متعلقات

الأكثر قراءة