إيران تضع شرطًا صارمًا للمشاركة في كأس العالم

أعلن وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي، الثلاثاء، أن مشاركة المنتخب الإيراني لكرة القدم في كأس العالم 2026 مرهونة بضمان أمن اللاعبين، وأن القرار النهائي سيكون بيد الحكومة الإيرانية والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وتستضيف البطولة هذا الصيف الولايات المتحدة برفقة كندا والمكسيك، لأول مرة في تاريخ المونديال بمشاركة 3 دول في الاستضافة، لكن إيران ستلعب مبارياتها في أمريكا.

وقال دونيامالي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: "سنشارك في كأس العالم في حال تم ضمان أمن لاعبي المنتخب الوطني في الولايات المتحدة"، مضيفا: "يجب أن نكون مستعدين، لكن قد لا نذهب إلى كأس العالم؛ فالقرار النهائي سيكون بيد الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي".

وعلق تعقيبا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده: "لو كانت أي دولة أخرى مكان الولايات المتحدة، لكانت قد جُرِّدت من حق استضافة كأس العالم والأولمبياد".

يُذكر أن أمريكا ستستضيف الجزء الأكبر من مباريات كأس العالم، ومن بينها مباريات إيران في دور المجموعات المخصصة في مدن أمريكية، بما في ذلك لوس أنجلوس وسياتل.

وستلعب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب كل من نيوزلندا وبلجيكا ومصر.

