منح هندية للطلبة الفلسطينيين لعام 2026–2027

21 ابريل 2026 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
...
منح دراسية في الهند

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الثلاثاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في الهند للعام الأكاديمي 2026–2027، تشمل برامج البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).

ودعت الوزارة في بيان، الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل.

 للاطلاع على التخصصات المتاحة وتقديم طلبات المنح يرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

آلية تقديم الطلب:

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الالكتروني الخاص بالحكومة الهندية عبر الرابط أعلاه ومن ثم تسليم نسخة من طلب المنحة مرفقا بالوثائق الخاصة بالمنحة مصدقة حسب الاصول حسب الموعد المحدد، في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو أحد مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس. علما بأن اخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الأحد الموافق 17/5/2026 ولن يقبل أي طلب بعد هذا التاريخ.

بخصوص طلبة غزة: على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الالكتروني الخاص بالحكومة الهندية عبر الرابط أعلاه ومن ثم ارسال نسخة من الطلب مع الوثائق المطلوبة عبر البريد الالكتروني الخاص بالمنح المذكور أدناه، مع ذكر اسم الطالب والدولة والتخصص المطلوب وبيانات الاتصال (الايميل/ رقم الواتس) حسب الموعد المحدد أعلاه الى حين عودة الدوام حيث يتم تسليم الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الاصول في مقر الوزارة في غزة في حينه. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#منح دراسية #الهند #التعليم العالي

