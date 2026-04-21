"العفو الدولية": "إسرائيل" تجاوزت الخطوط الحمراء وينبغي فض الشراكة معها

قالت مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية إيف غيدي، إن "الوقت حان" لإنهاء شراكة الاتحاد الأوروبي مع "إسرائيل"، مشيرة إلى أن سياسات "تل أبيب" الأخيرة في فلسطين ولبنان "تجاوزت الخطوط الحمراء" الأوروبية.

جاءت تصريحات غيدي قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر الثلاثاء، والذي سيبحث إعادة فرض عقوبات على "إسرائيل".

وأوضحت أن "الاتحاد الأوروبي سبق أن خلص إلى أن "إسرائيل" انتهكت البند الثاني من اتفاقية الشراكة بين الجانبين، والمتعلق بحقوق الإنسان".

وأضافت أن "إسرائيل" تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي وضعها الاتحاد.

وتعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، الإطار القانوني الأساسي للعلاقات بين الجانبين، ووقّعت في بروكسل بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو/ حزيران 2000.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تدريجية بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي والعلمي، وتوفير إطار منتظم للحوار السياسي.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تعتبر عنصراً أساسياً في الاتفاقية

